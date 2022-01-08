На Северном флоте состоялся новогодний блиц-турнир среди детских хоккейных команд

На ледовой площадке в поселке авиаторов Северного флота Североморск-3 состоялся новогодний блицтурнир по хоккею с шайбой среди детских команд Северной военной хоккейной лиги. В турнире приняли участие детские команды «Спутник», «Торос» и «Палубник», представляющие объединения, соединения и воинские части Северного флота.

Игры детских команд прошли по круговой системе, каждая команда сыграла с каждой. Возраст юных хоккеистов составил 12-14 лет.

Первое место заняла детская хоккейная команда «Торос», второе место завоевала детская команда «Палубник», а третье - детская команда «Спутник».

Как сообщает пресс-служба СФ, по результатам блицтурнира лучшими нападающим стал Максим Бондарчук из команды «Палубник», лучшим защитником София Жилкина из «Спутника», лучшим вратарём Данил Панин из команды «Торос».

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12402194@egNews