На Северном флоте состоялся розыгрыш практической части комплексного специального учения по видам обеспечения Военно-морского флота

Главнокомандующий ВМФ адмирал Александр Моисеев лично проверил качество организации и проведения его этапов, а также заслушал доклад командующего Северным флотом адмирала Константина Кабанцова.

В основном пункте базирования надводных сил Северного флота отрабатывались практические вопросы медицинского обеспечения экипажей кораблей, погрузки ракетного и артиллерийского вооружения, а также пополнения запасов горюче-смазочных материалов и продовольствия до необходимых норм после длительного выполнения задач в море.

На одном из аэродромов в Мурманской области проведены мероприятия практического этапа по обеспечению частей морской авиации ВМФ.

Подразделения аэродромно-технического обеспечения морской авиации отработали мероприятия по ликвидации пожара на объекте и восстановлению взлётно-посадочной полосы. В то же время дежурные силы осуществляли оборону аэродрома и авиационной техники от диверсантов с применением мобильных огневых групп и беспилотных летательных аппаратов разных типов.

Основным эпизодом практических действий на аэродроме стал вывод авиационной техники из-под удара условного противника. В кратчайшие сроки в воздух были подняты самолёты тактической авиации, противолодочные самолёты и вертолёты для рассредоточения на запасные аэродромы и специально подготовленные площадки.

