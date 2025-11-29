На Северном флоте состоялся сбор по специальности с руководящим составом медицинской службы, который прошёл под руководством начальника военно-медицинского управления Северного флота полковника медицинской службы Андрея Жданова.

В ходе сбора подведены итоги работы медицинской службы Северного флота в 2025 учебном году, а также поставлены задачи на новый учебный год.

На сборе рассмотрены актуальные вопросы медицинского обеспечения личного состава объединений, соединений и воинских частей, в том числе выполняющих специальные (боевые) задачи, определены пути совершенствования оказания медицинской помощи.

Были проведены круглые столы по актуальным вопросам медицинского обеспечения личного состава в ходе специальной военной операции, вопросам медицинского обеспечения личного состава Северного флота.

Мероприятие проводилось с целью повышения уровня профессиональной подготовки офицеров медицинской службы, изучения основных положений новых программно-уставных документов по вопросам медицинского обеспечения сил (войск) Северного флота, а также выработке единства взглядов по методам работы руководящего состава медицинской службы флота при решении задач по медицинскому обеспечению.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, к мероприятиям привлекались начальники медицинских служб (флагманские врачи) объединений, соединений и воинских частей, начальники военно-медицинских организаций, главные и ведущие специалисты гарнизонов Северного флота, офицеры военно-медицинского управления Северного флота, а также представители медицинских служб Ленинградского военного округа.

Фото: https://mil.ru/news/ffc74afc-7529-4361-a292-3637ce0aafaa