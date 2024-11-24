На Северном флоте состоялся сбор военных инженеров

В соответствии с планом подготовительного периода к зимнему периоду обучения 2025 года в Североморске состоялся сбор по специальности с начальниками инженерных служб соединений, офицерами отдельного морского инженерного полка и начальниками отделений морской инженерной службы Северного флота.

Мероприятие прошло под руководством начальника морской инженерной службы Северного флота полковника Вадима Храпунова.

В ходе сбора были подведены итоги деятельности морской инженерной службы по выполнению задач инженерного обеспечения в 2024 году и определены приоритетные задачи на новый учебный год с учётом опыта проведения специальной военной операции. Подняты вопросы содержания причального фронта, а также инженерно-технического обеспечения соединений и воинских частей Северного флота.

Как отмечает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, в лучшую сторону по итогам 2024 учебного года были отмечены: инженерная служба отдельной гвардейской бригады морской пехоты, инженерно-технический батальон и инженерно-сапёрная рота отдельного морского инженерного полка.

По завершении мероприятия полковник Вадим Храпунов вручил грамоты лучшим специалистам, а также переходящие кубки лучшим подразделениям и отделениям инженерной службы.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12538377@egNews