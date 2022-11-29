На Северном флоте состоялся телемост между военнослужащими, участвующими в СВО, и их родными

На Северном флоте состоялся телемост между военнослужащими арктической мотострелковой бригады Северного флота, выполняющими задачи в зоне проведения специальной военной операции, и их родными и близкими. Общение военнослужащих с членами их семей было организовано посредством защищённой видеоконференцсвязи из пункта постоянной дислокации бригады в Мурманской области.

На Северном флоте состоялся телемост между военнослужащими арктической мотострелковой бригады Северного флота, выполняющими задачи в зоне проведения специальной военной операции, и их родными и близкими. Общение военнослужащих с членами их семей было организовано посредством защищённой видеоконференцсвязи из пункта постоянной дислокации бригады в Мурманской области.

Со своими мужьями и отцами пришли пообщаться 12 семей. Жены и дети военных подготовили небольшую концертную программу, чтобы поддержать своих мужей и отцов, выполняющих свой воинский долг.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, военнослужащие, в свою очередь, поздравили своих жен с прошедшим Днём матери. В ходе телемоста было много трогательных моментов, когда дети после долгой разлуки смогли увидеть своих пап по телевизору и поговорить с ними.

«Это очень замечательно. Мы смогли увидеть нашего папу долгожданного. Концерт хороший, прямо настроение подняли песни. Ну и это очень важно – связь с близкими на расстоянии», – поделилась впечатлениями от видеосвязи с супругом Татьяна.

«Давно хотела поговорить, хоть увидеть и поплакать можно, как говорится. Самое главное, чтобы они там держались», – рассказала Наталья, жена военнослужащего береговых войск Северного флота.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12446888@egNews