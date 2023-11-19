Мурманская область. Арктика (16+)19.11.23 22:30
На Северном флоте состоялся товарищеский матч юных хоккеистов
На ледовой арене Северной военной хоккейной лиги в городе Североморске состоялась товарищеская встреча детской команды Северного флота и детской хоккейной команды из города Заполярного Мурманской области.
Игра получилась интересной и динамичной, юные хоккеисты боролись за каждую шайбу. Болельщики активно поддерживали ребят. Возраст игроков составил от 7 до 9 лет.
Победу в товарищеской игре одержали североморцы.
Как сообщает пресс-служба СФ, матч состоялся в рамках подготовки к хоккейному сезону Северной военной хоккейной лиги 2023-2024 годов.
Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12486548@egNews
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