На Северном флоте состоялся турнир «Кубок северных городов» по хоккею с шайбой среди детских команд

Вчера в Североморске на ледовой арене «Северный флот» состоялись игры и торжественное закрытие турнира. В торжественной церемонии закрытия принял участие заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олега Голубева, который от имени командующего флотом Героя России адмирала Александра Моисеева поздравил всех юных хоккеистов со спортивными достижениями, пожелал дальнейших спортивных побед, а также отметил значимость развития детского хоккея и спортивного воспитания подрастающего поколения.

Первое место по итогам турнира заняла команда «Северный флот» - ЗАТО город Североморск. Серебрянным призёром стала детская команда «Ястребы», которая специально прибыла для участия в турнире из Таймырского города Дудинка, а замкнула тройку лидеров детская команда «Альбатрос» из ЗАТО город Александровск.

Заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев наградил победителей турнира кубками и медалями, а также сладкими подарками.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, цель турнира - выявление сильнейших среди детских команд с игроками 2012-2015 годов рождения. Организатором его является спортивный комитет Северного флота.

Для юных спортсменов из Таймыра Северный флот подготовил специальную экскурсионную программу. Они посетят филиал военно-морского музея Северного флота Краснознамённая подводная лодка «К-21», большой десантный корабль «Иван Грен», а также музей военно-воздушных сил Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12501009@egNews