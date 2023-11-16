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Мурманская область. Арктика (16+)16.11.23 20:45

На Северном флоте состоялся учебно-методический сбор по вопросам противодействия терроризму

Практические элементы сбора были отработаны на одном из полигонов Северного флота в Мурманской области. Военнослужащие отдельного морского инженерного полка Северного флота провели показное занятие по обезвреживанию самодельных взрывных устройств, замаскированных под различные предметы. На занятиях по тактической медицине рассмотрены актуальные вопросы оказания медицинской помощи с учетом опыта специальной военной операции.

На Северном флоте состоялся учебно-методический сбор с должностными лицами территориальных и местных гарнизонов, объединений, соединений и воинских частей, ответственных за организацию противодействия терроризму и органами управления территориальной обороной Северного флота.

В ходе сбора подведены итоги за 2023 год и поставлены задачи на 2024 год по вопросам противодействия терроризму, гражданской обороне и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Рассмотрены вопросы работы оперативной группы ликвидации чрезвычайных ситуаций и создания укрытий на объектах гражданской обороны.

Практические элементы сбора были отработаны на одном из полигонов Северного флота в Мурманской области. Военнослужащие отдельного морского инженерного полка Северного флота провели показное занятие по обезвреживанию самодельных взрывных устройств, замаскированных под различные предметы. На занятиях по тактической медицине рассмотрены актуальные вопросы оказания медицинской помощи с учетом опыта специальной военной операции.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, участникам сбора показана возможность применения противником беспилотных летательных аппаратов квадрокоптерного типа и способы борьбы с ними на Северном флоте, в том числе, с использованием современной специальной техники и оборудования.

Продемонстрированы действия антитеррористических групп по отражению нападения условных незаконных вооруженных формирований.

В сборе также приняли участие представители МЧС, МВД, Росгвардии и других силовых структур, военные комиссары Мурманской и Архангельской областей, Республики Коми.

 

Фото и видео: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12486068@egNews

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