На Северном флоте состоялся учебно-методический сбор штурманов

В штабе Северного флота под руководством главного штурмана флота капитана 1 ранга Дениса Ковалёва состоялся учебно-методический сбор флагманских штурманов соединений и объединений флота. В нём приняли участие более 20 офицеров штурманской специальности.

В ходе сбора проводилась проверка готовности флагманских штурманов к решению поставленных задач на 2024-й учебный год и уровень их подготовки к приёму зачётов у командного состава кораблей и соединений на допуск к самостоятельному управлению кораблём (судном) в море. Флагманские специалисты обменялись служебным опытом, в том числе в области эксплуатации и практического применения новых морских навигационных средств надводных кораблей и судов, а также подводных лодок.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, практические занятия прошли на борту ракетного крейсера «Маршал Устинов». На корабле специалисты штурманской службы ознакомились с методикой проведения тренировок по безопасности мореплавания и организацией осмотра штурманской боевой части.

Также были подведены итоги работы штурманской службы Северного флота за учебный год и определены приоритетные задачи на новый период боевой подготовки. По итогам 2023 учебного года лучшей штурманской службой на Северном флоте стала штурманская служба Беломорской военно-морской базы.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12485026@egNews