На Северном флоте состоятся мероприятия военно-технического форума «Армия-2021»ХОРОШИЕ НОВОСТИ: У творчества нет границ – тонкие керамические миски колышутся от дуновения ветра и лодка в виде гигантской скрипки
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)15.08.21 17:00

На Северном флоте состоятся мероприятия военно-технического форума «Армия-2021»

Сегодня в Североморске под руководством командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева состоялось служебное совещание по проведению в зоне ответственности флота мероприятий военно-технического форума «Армия-2021».

В ходе совещания командующий Северным флотом заслушал и утвердил предложения командующих объединениями, командиров соединений, начальников ведущих служб и управлений по участию форуме.

Адмирал Александр Моисеев акцентировал внимание руководящий состав флота на том, что «все мероприятия форума должны быть максимально ориентированы на доступность для жителей региона, быть интересными для зрителей различных поколений, продуманными с точки зрения зрелищности и соблюдения норм и требований техники безопасности».

Всего к участию в мероприятиях форума «Армия-2021» будет привлечено 18 воинских частей, к демонстрации спланировано более 200 единиц вооружения, военной, специальной и исторической техники. Обеспечивать мероприятия форума будут более 1000 военнослужащих и служащих флота.

Основной площадкой форума, которую смогут посетить жители города Мурманска и области станет филиал парка «Патриот» Северного флота, расположенный в районе посёлка Кильдинстрой.  Здесь на 10 тематических площадках будут развернуты не только выставка различной техники и вооружения, но также будут действовать несколько динамических кластеров показа. На танкодроме будут демонстрироваться боевые возможности одного из самых современных танков – Т-80БВМ, стоящего на вооружении армейского корпуса Северного флота. Зрители увидят возможности танка по преодолению пересеченной местности. Также будет организован динамический показ системы управления огнём.

По бездорожью и пересеченной местности желающих гостей форума военнослужащие армейского корпуса провезут на двухзвенном гусеничном снегоболотоходе «Алеут», стоящим на вооружении арктических подразделений Северного флота.

Опытные инструкторы покажут возможности армейского мотовездехода АМ-1 в преодолении северного бездорожья.

Много интересного зрителям предложат посмотреть военные инженеры, спасатели, военнослужащие армии ВВС и ПВО.

Площадки статического и динамического показа также будут организованы в посёлке Сафоново у музейного комплекса и в районе причального фронта главной базы Северного флота города Североморска. Здесь помимо выставки техники и вооружения гости форума смогут посетить новейший фрегат «Адмирал флота Касатонов» и эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков». Также планируются интереснейшие динамические показы новейших транспортно-десантного катера «БК-16» и модульного многофункционального спасательного катера «Спасатель Кононенко».

Как сообщает пресс-служба СФ, проведение основных мероприятий военно-технического форума «Армия-2021» на площадках Северного флота для массовых посещений зрителями спланировано на выходные дни – 28 и 29 августа.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мурманский рынок труда: активность соискателей и конкуренция постепенно растут
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееЕсть из кого выбирать, или Три дня под непрерывным видеонаблюдением
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю.Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
10.08.21 23:54
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе. Неубедительно звучит причина отставки гражданина Сысоева: «Я принял решение в ближайшее время целиком посвятить себя деятельности по реал
Комментарий к новости:Андрей Сысоев принял решение покинуть пост мэра Мурманска
Дмитрий
06.08.21 19:48
Вы это серьезно? Или посмеялись? Какой там ремонт? Год не попутали? Ремонтёры блин!
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Хлобыстова завершены восстановительные работы дорожного полотна
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР "Кадетская школа города Мурманска".
05.08.21 18:07
Здравствуйте, зрители телеканала, мурманчане! У меня один вопрос: когда член партии "Единая Россия" 69-летняя Прямикова уйдет на пенсию?! Прямикова-холуй голосовавшего за повышение пенсионного возрас
Комментарий к новости:42-ю школу в Мурманске отремонтируют к началу учебного года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире20:15«Проще говоря». Тематическая программа (12+)20:35«Tele Travel». Информационная программа (12+)20:45«Подкидыш». Художественный фильм (6+)
-PRO Деньги (16+)Общий размер задолженности физических лиц перед банками достиг 23,969 триллиона рублей - Центробанк-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 13 копеек, доллар потерял почти 10 копеек-PRO Энергетику (18+)За 7 месяцев Кольская АЭС выработала 5078 млн кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 13 августа-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Детские игровые центры в Мурманской области могут получить финансовую поддержку
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика