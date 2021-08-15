На Северном флоте состоятся мероприятия военно-технического форума «Армия-2021»

Сегодня в Североморске под руководством командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева состоялось служебное совещание по проведению в зоне ответственности флота мероприятий военно-технического форума «Армия-2021».

В ходе совещания командующий Северным флотом заслушал и утвердил предложения командующих объединениями, командиров соединений, начальников ведущих служб и управлений по участию форуме.

Адмирал Александр Моисеев акцентировал внимание руководящий состав флота на том, что «все мероприятия форума должны быть максимально ориентированы на доступность для жителей региона, быть интересными для зрителей различных поколений, продуманными с точки зрения зрелищности и соблюдения норм и требований техники безопасности».

Всего к участию в мероприятиях форума «Армия-2021» будет привлечено 18 воинских частей, к демонстрации спланировано более 200 единиц вооружения, военной, специальной и исторической техники. Обеспечивать мероприятия форума будут более 1000 военнослужащих и служащих флота.

Основной площадкой форума, которую смогут посетить жители города Мурманска и области станет филиал парка «Патриот» Северного флота, расположенный в районе посёлка Кильдинстрой. Здесь на 10 тематических площадках будут развернуты не только выставка различной техники и вооружения, но также будут действовать несколько динамических кластеров показа. На танкодроме будут демонстрироваться боевые возможности одного из самых современных танков – Т-80БВМ, стоящего на вооружении армейского корпуса Северного флота. Зрители увидят возможности танка по преодолению пересеченной местности. Также будет организован динамический показ системы управления огнём.

По бездорожью и пересеченной местности желающих гостей форума военнослужащие армейского корпуса провезут на двухзвенном гусеничном снегоболотоходе «Алеут», стоящим на вооружении арктических подразделений Северного флота.

Опытные инструкторы покажут возможности армейского мотовездехода АМ-1 в преодолении северного бездорожья.

Много интересного зрителям предложат посмотреть военные инженеры, спасатели, военнослужащие армии ВВС и ПВО.

Площадки статического и динамического показа также будут организованы в посёлке Сафоново у музейного комплекса и в районе причального фронта главной базы Северного флота города Североморска. Здесь помимо выставки техники и вооружения гости форума смогут посетить новейший фрегат «Адмирал флота Касатонов» и эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков». Также планируются интереснейшие динамические показы новейших транспортно-десантного катера «БК-16» и модульного многофункционального спасательного катера «Спасатель Кононенко».

Как сообщает пресс-служба СФ, проведение основных мероприятий военно-технического форума «Армия-2021» на площадках Северного флота для массовых посещений зрителями спланировано на выходные дни – 28 и 29 августа.