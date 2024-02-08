На Северном флоте совершенствуют тактику применения ракетного и артиллерийского оружия

Сегодня на Северном флоте стартовал ежегодный учебный сбор командиров объединений, соединений, кораблей и подводных лодок по ракетно- артиллерийской подготовке. В сборе также принимают участие представители военно-промышленного комплекса – АО «ЦКБ МТ «Рубин», АО ВПК «НПО «Машиностроения», АО «ОКБ «Новатор», АО «ГРЦ Макеева», АО «СПМБМ «Малахит», ПАО «НПО «Алмаз», АО «ПО «СЕВМАШ» и ряда других оборонных предприятий.

Сбор проходит под общим руководством командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева и нацелен на обучение командования объединений и соединений, командиров кораблей организации подготовки боевых расчётов к применению ракетно-артиллерийского вооружения.

Учебный сбор начался в главной базе Северного флота в городе Североморске. Открывая его, командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев отметил, что совместная и плодотворная работа командования и представителей промышленности позволит подготовить объективные предложения о перспективах развития и совершенствования ракетных комплексов и оружия для подводных лодок и кораблей Военно-морского флота России.

В ходе сбора, который продлится в течение нескольких дней, участникам предстоит выработать единые подходы к тактике применения ракетного оружия и артиллерии в различных условиях обстановки, обсудить направления её совершенствования и организацию подготовки корабельных боевых расчетов с учётом опыта применения ракетно-артиллерийского вооружения в ходе специальной военной операции.

На сборе также будет проведён анализ ракетно-артиллерийской подготовки и опыта эксплуатации и применения ракетно-артиллерийского вооружения на надводных кораблях и подводных лодках за последние пять лет.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в процессе проведения мероприятия состоятся состязания корабельных боевых расчётов на приз командующего Северным флотом по различным вариантам применения ракетного оружия и артиллерии, а также ряд теоретических и практических конкурсов на определение лучшего специалиста по ракетно-артиллерийской подготовке.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12499587@egNews