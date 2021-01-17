На Северном флоте стартовал чемпионат по армейскому гиревому рывку

В спортивном комплексе «Старт» главной базы Северного флота — Североморска — вчера начался ежегодный флотский чемпионат по армейскому гиревому рывку. Открыл соревнования заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев, который напутствовал участников на упорную борьбу и волю к победе.

В турнире принимают участие девять команд от основных объединений и соединений. Состязания проводятся в пяти весовых категориях: до 65, 75, 85, 95 и свыше 95 килограммов. Спортсмены разделены на три возрастные группы: до 30, с 30 до 40 и старше 40 лет. В чемпионате также участвуют и представительницы прекрасного пола.

Общий результат участников будет складываться по сумме баллов за два упражнения — толчок и рывок гири.

Всего в соревнованиях примут участие более 80 военнослужащих различных категорий, от рядовых до офицеров.