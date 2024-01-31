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Мурманская область. Арктика (16+)31.01.24 20:00

На Северном флоте стартовал чемпионат по лыжным гонкам

Старт чемпионату дал помощник командующего СФ по физической подготовке полковник Павел Кошкарёв. Он отметил, что лыжный спорт традиционно пользуется популярностью среди военнослужащих, проходящих службу в Заполярье. Он также напомнил, что в данном виде спорта многие военнослужащие флота добились значительных достижений.

В их числе – неоднократный победитель и призер чемпионатов СФ и ВМФ старший сержант Григорий Десятник, неоднократный победитель и призер чемпионатов СФ и ВМФ мастер спорта России мичман Анатолий Зубов.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в течение двух дней более 60 представителей объединений, соединений, воинских частей и органов военного управления Северного флота будут состязаться в различных дисциплинах лыжного и военно-прикладного спорта. В программе чемпионата: спринт свободным стилем, лыжная гонка на 5 км с общего старта и командная эстафета 4x2,5 км.

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12498436@egNews

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