На Северном флоте стартовал чемпионат по военному многоборью

В посёлке Щукозеро Мурманской области на учебной базе отдельного морского инженерного полка стартовал чемпионат Северного флота по военному многоборью ВТ-4. В нём принимают участие более 70 военнослужащих из различных объединений и соединений флота.

Они соревнуются в четырёх дисциплинах: подтягивания или подъём переворотом на перекладине, бег на 60 или 100 метров и 1 или 3 километра, а также прохождение полосы препятствий.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, всего в соревнованиях участвует 13 команд.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12438419@egNews