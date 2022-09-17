Мурманская область. Арктика (16+)17.09.22 11:30
На Северном флоте стартовал чемпионат по военному многоборью
В посёлке Щукозеро Мурманской области на учебной базе отдельного морского инженерного полка стартовал чемпионат Северного флота по военному многоборью ВТ-4. В нём принимают участие более 70 военнослужащих из различных объединений и соединений флота.
Они соревнуются в четырёх дисциплинах: подтягивания или подъём переворотом на перекладине, бег на 60 или 100 метров и 1 или 3 километра, а также прохождение полосы препятствий.
Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, всего в соревнованиях участвует 13 команд.
Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12438419@egNews
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