На Северном флоте стартовал чемпионат по волейболу

На Северном флоте начался чемпионат по волейболу. Торжественное открытие соревнований состоялось в универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт» главной базы флота – Североморска. В церемонии приняли участие начальник штаба Кольской флотилии разнородных сил Северного флота контр-адмирал Ильдар Ахмеров, представители командования объединений и соединений Северного флота.

В чемпионате принимают участие 12 волейбольных команд объединений, соединений, отдельных частей и органов военного управления Северного флота. Традиционными фаворитами являются сборные Кольской флотилии разнородных сил «Альбатрос» и армии ВВС и ПВО флота «Гроза». Игры пройдут на площадках в Североморске и Полярном. В основном будет задействован УСТК «Старт». Там же состоится финальный матч и игра за третье место.

Завершится чемпионат по волейболу 24 ноября. Награждение победителей и призеров состоится в тот же день. Лучшей волейбольной команде достанется переходящий кубок командующего Северным флотом.

Как сообщает пресс-служба СФ, по результатам чемпионата будет сформирована сборная Северного флота по волейболу, которая защитит спортивную честь флота на следующих межфлотских и всеармейских соревнования. В настоящее время волейболисты Северного флота являются чемпионами ВМФ России.