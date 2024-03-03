На Северном флоте стартовал хоккейный турнир «Кубок победы»

На Северном флоте в ЗАТО г. Североморск стартовал турнир по хоккею с шайбой «Кубок победы», посвящённый 79-й годовщине Победы советского народа над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.

Торжественную церемонию открытия турнира провёл помощник командующего флотом – начальник отделения физической подготовки Северного флота полковник Павел Кошкарёв, который отметил, что данный турнир стал традиционным на Северном флоте и пожелал всем участникам интересной игры.

Турнир «Кубок победы» проводится в три этапа, финальные игры состоятся с 3 по 5 мая 2024 года.

В турнире принимают участие хоккейные команды Северного флота: «К-21» штаба и управления Северного флота, «Гроза» смешанного авиационного корпуса, «Спасатель» управления поисковых и аварийно-спасательных работ и «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, особенностью соревнования является то, что турнир имеет возрастные ограничения – все хоккеисты старше 40 лет.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12502871@egNews