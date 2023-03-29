На Северном флоте стартовал сбор руководящего состава по организации борьбы за живучесть на кораблях и судах

На Северном флоте 28 марта стартовал сбор руководящего состава по живучести. Данное учебно-методическое мероприятие проводится под общим руководством командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева.

Сбор нацелен на обучение командования объединений и соединений, командиров кораблей организации подготовки и отработки практических мероприятий по борьбе за живучесть на кораблях и судах Северного флота.

Мероприятие будет проходить в составе двух групп в гарнизоне подводников Гаджиево, и в Мурманске на базе технического управления Северного флота.

К первой группе привлекаются представители командования подводных сил Северного флота, командиры соединений подводных лодок и командиры подводных лодок. Во второй группе будут участвовать представители командования Кольской флотилии разнородных сил, командования соединения ракетных кораблей и других соединений надводных кораблей Северного флота, а также командование отрядов судов обеспечения, командиры надводных кораблей и судов обеспечения.

В ходе сбора, который продлится в течение нескольких дней, участникам предстоит выработать единые подходы по организации борьбы за живучесть на кораблях и судах флота, обучить командование объединений и соединений, командиров кораблей организации подготовки и отработке практических мероприятий по борьбе за живучесть.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, во время сбора также планируется проведение ряда практических занятий на базе учебного центра по борьбе за живучесть подводных сил и соединения РПКСН, а также на большом противолодочном корабле «Адмирал Чабаненко», находящемся на территории филиала «35 СРЗ» АО ЦС «Звездочка» в Мурманске.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12462158@egNews