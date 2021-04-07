На Северном флоте стартовал всеармейский чемпионат по мини-футболу

В универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт» Северного флота в Североморске вчера прошло открытие чемпионата Вооружённых Сил Российской Федерации по мини-футболу. Торжественную церемонию открытия соревнований провел заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев. Он напутствовал спортсменов на красивую и честную игру. Перед зрителями и участниками выступил Ансамбль песни и пляски Северного флота, показав свои танцевальные номера.

В первом матче турнира встретились футболисты Северного флота и Центрального военного округа. Североморцы в нелегкой борьбе одержали победу со счетом 3:2.

Игры будут проходить по смешанной системе, на первом этапе команды сыграют друг с другом, после чего на финальном этапе пройдут игры на выбывание.

6 марта для участников чемпионата и болельщиков на территории спортивно-тренировочного комплекса «Старт» была организована выставка вооружения сухопутных и береговых войск Северного флота, раздача солдатской каши и сладкого чая, работает магазин «Военторга».

Финал и торжественное закрытие соревнований пройдут 9 апреля.

В первенстве Вооружённых Сил Российской Федерации по мини-футболу принимают участие восемь команд из всех военных округов, Северного флота, Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск.

Главным судьёй чемпионата назначен начальник кафедры спорта и подвижных игр Военного института физической культуры полковник Виктор Егоров из Санкт-Петербурга. В состав судейской коллегии включены представители Центрального спортивного клуба Армии и Управления физической подготовки и спорта Вооружённых Сил России.