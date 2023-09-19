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Мурманская область. Арктика (16+)19.09.23 07:30

На Северном флоте стартовало учение с экспедиционной группировкой сил и войск

18 сентября  на Северном флоте началось учение с экспедиционной группировкой сил и войск, которое является составной частью годичного цикла подготовки органов военного управления (штабов) сил и войск Северного флота.

В ходе учения под руководством командующего флотом адмирала Александра Моисеева органы военного управления Северного флота будут отрабатывать действия по управлению Арктической экспедиционной группировкой сил и войск при организации обороны островных территорий и арктического побережья.

В ходе учения планируется оценить уровень подготовки командования и штаба Арктической экспедиционной группировки сил флота при решении задач по обеспечению военной безопасности Российской Федерации в Арктике в условиях нарастания угрозы агрессии и ведения боевых действий.

Также на практике будет проверена слаженность действий тактических групп кораблей и судов, подразделений и сил флота в ходе практического выполнения поставленных задач.

В ходе практических действий в рамках учения планируется отработка вопросов обороны и защиты береговых объектов гражданской инфраструктуры и объектов Северного флота, изучение возможных районов боевых действий, условий применения разнородных сил флота, применения оружия и использования технических средств в Западной и Восточной Арктических морских зонах, а также проведения совместных специальных операций по изоляции районов действий террористов, их блокированию и уничтожению.

Как сообщает пресс-служба СФ, практические действия сил и войск Северного флота пройдут в акваториях Баренцева, Карского и Восточно-Сибирского морей.

К участию в учении предполагается привлечь до 1800 человек, около 80 единиц боевой и специальной техники, до 10 летательных аппаратов, до 15 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Северного флота.

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12479226@egNews

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