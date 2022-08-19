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Мурманская область. Арктика (16+)19.08.22 11:30

На Северном флоте стартуют мероприятия военно-технического форума «Армия-2022»

В течение трёх дней, с 19 по 21 августа, на Северном флоте пройдут мероприятия региональной программы военно-технического форума «Армия-2022», которые повторяются уже не первый год и стали уже традиционными. В них будет задействовано более 1000 военнослужащих. К показу зрителям спланированы более 200 единиц современного, а также исторического вооружения и военной техники.

Выставки будут развёрнуты на трёх площадках в Мурманской области: в военном городке соединения противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил в Североморске, на территории музейного комплекса ВВС СФ в посёлке Сафоново и в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» Северного флота возле посёлка Кильдинстрой под Мурманском.

Открытие мероприятий форума пройдёт в Североморске под руководством командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева. Начало церемонии в 13 часов.

Свою технику, вооружение, снаряжение и оборудование жителям и гостям города покажут военные моряки надводных кораблей соединений Кольской флотилии, флотские спасатели, воины ПВО, спецназа, военнослужащие беспилотной авиации, а также частей материально-технического обеспечения и военной полиции.

В парке «Патриот» пройдёт выставка современного вооружения береговых и инженерных войск, ПВО и беспилотной авиации Северного флота, а также исторической бронетанковой и автомобильной техники. Состоятся концерты самодеятельных творческих коллективов из Мурманской области. Для зрителей будет работать полевая кухня, палатки и ларьки «Военторга».

На всех площадках форума будут работать пункты отбора граждан на военную службу по контракту, в которых все желающие смогут получить консультации по вопросам прохождения военной службы в различных воинских частях Северного флота, о правах и льготах военнослужащих, а также по оформлению необходимых документов для поступления на военную службу по контракту.

Как сообщает пресс-служба СФ, 20 августа в штабе Северного флота в рамках научно-деловой программы форума «Армия-2022» будет проведена военно-научная конференция по теме комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну». В ходе конференции будут рассмотрены предварительные итоги проведённых этапов второго сезона экспедиции.

21 августа в рамках концертной программы в парке «Патриот» под посёлком Кильдинстрой состоится награждение заполярных журналистов, победивших в конкурсе «Северный Медиа-Ас».

 

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12434148@egNews

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