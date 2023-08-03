На Северном флоте успешно прошло учение сил поисково-спасательного обеспечения (ПСО) в Арктике, во время которого условно потерпело крушение и затонуло судно, а члены его экипажа оказались в воде

С началом учения в штаб Северного флота поступила информация о терпящем бедствие судне. Расчётами поисково-спасательного пункта Северного флота был проведён анализ информации и выработано решение на поиск и оказание помощи «аварийному» судну с учётом сложных климатических условий Заполярья - сильного тумана, видимость в котором порой достигала менее 200 метров.

К учению привлекались экипажи киллекторного судна «КИЛ-143», спасательного буксирного судна «СБ-523» и морского спасательного буксира «Мурманрыба» Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательной службы Росрыболовства.

Первым к месту условной аварии прибыл поисково-спасательный вертолёт Ка-27 из состава дежурных сил ПСО, который осуществил радиотехнический и визуальный поиск места крушения и выдал точные координаты поисково-спасательным силам флота.

После обнаружения людей на воде спасательная парашютно-десантная группа, находящаяся на борту вертолёта Ка-27, осуществила подъём пострадавших с поверхности моря с использованием бортовой авиационной лебедки «ЛПГ-300».

В ходе учения были отработаны совместные действия сил ПСО по подъёму «терпящих бедствие» с поверхности моря, доставке их на спасательные суда и оказанию необходимой медицинской помощи.

«По предварительным итогам учения можно отметить, что у Северного флота есть все необходимые силы и средства, а главное профессионализм и опыт, для того чтобы оказывать помощь терпящим бедствие, в том числе и в районах трассы Северного морского пути», - сообщил начальник управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота капитан 1 ранга Михаил Белов.

По завершении учения дежурные силы ПСО Северного флота прибыли в пункты постоянной дислокации, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12474518@egNews