На Северном флоте утверждён план капитального ремонта объектов коммунального назначения

В жилищно-коммунальной службе №9 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ утверждён план капитального ремонта объектов коммунального хозяйства на 2025 год. В текущем году планируется выполнить капитальный ремонт 2 объектов, расположенных в городе Мончегорске, – котельной и магистрального водовода.

Как сообщает ведущий инженер отделения (планирования и документационного обеспечения) ЖКС №9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ), котельная была построена в 1961 году, состоит из трёх корпусов общей площадью более 1000 метров, снабжает теплом 27 зданий и сооружений береговой инфраструктуры Минобороны России.

В состав работ по капитальному ремонту котельной входят: замена водогрейных котлов, участка тепловой сети, сети горячего водоснабжения, а также общестроительные, электромонтажные работы и замена кровельного покрытия.

Магистральный водовод снабжает питьевой водой более 20 объектов Министерства обороны. Сеть водоснабжения проложена в лесной зоне, где преобладает болотистая местность, также наблюдается неровность рельефа. Требуется расчистка местности от кустарников и мелколесья.

Водоснабжение осуществляется и на теплогенерирующие объекты, осуществляющие теплоснабжение зданий в двух военных городках.

При производстве работ на магистральном водоводе планируется произвести замену водопроводных колодцев.

Как сообщает начальник отдела (производственно-технического) ЖКС №9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ) Ирина Владимировна Ачкалда, обновленная система теплоснабжения будет более эффективной и экономичной. Новые котлы имеют высокую степень эффективности, что означает меньший расход топлива для обеспечения необходимого уровня тепла. Современные котлы обладают лучшей системой очистки выхлопных газов, что снижает выбросы вредных веществ в атмосферу и способствует сохранению окружающей среды.

Фото предоставлено ведущим инженером отделения (планирования и документационного обеспечения) ЖКС №9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ).