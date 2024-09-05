На Северном флоте в акватории Баренцева моря проведён комплекс специальных учений по видам обеспечения Военно-морского флота России

Кульминацией морской части учений стал комплексный элемент противолодочной обороны, в ходе которого малый противолодочный корабль «Брест» во взаимодействии с противолодочной авиацией – противолодочным самолётом Ил-38 и корабельным вертолётом Ка-27М сначала обнаружил подводную лодку условного противника, а затем применил по ней противолодочное вооружение – реактивные глубинные бомбы и торпеды.

За ходом учения с борта большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» наблюдала группа специалистов главного командования и флотов ВМФ России.

В ходе учения в виде показных мероприятий специалистам ВМФ России были продемонстрированы формы и способы обороны пункта базирования флота, организации противодействия безэкипажным катерам, беспилотным летательным аппаратам и другим роботизированным системам условного противника, в том числе с применением современных и перспективных систем радиоэлектронной борьбы, другого вооружения.

Особое внимание уделялось вопросам организации противодиверсионной обороны, противодействия боевым пловцам и робототехническим комплексам условного противника.

На выходе из Кольского залива кораблями соединения охраны водного района Кольской флотилии разнородных сил Северного флота было отработано противоминное обеспечение развертывающихся сил флота, в том числе проводка за тралами и уничтожение плавающих мин. Особенностью данного элемента стало развертывание совместно со специалистами гидрографической службы Северного флота радиогеодезического комплекса «Крабик-БМ» для координирования сил флота при ведении противоминных действий.

Для практического показа навигационно-гидрографического обеспечения привлекались большие гидрографические катера «Николай Тимошенко» и «Леонид Сенчура».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, специалисты радиотехнической службы Северного флота продемонстрировали возможности по наращиванию системы освещения обстановки при выходе из строя элементов береговой системы наблюдения.

Силами управления поисковых и аварийно-спасательных работ организован показ элементов поисково-спасательного обеспечения с оказанием помощи экипажу судна, терпящего бедствие на море, а также экипажу подводной лодки, которая легла на грунт.

В морском эпизоде специального учения по видам обеспечения ВМФ было задействовано около 20 кораблей и судов обеспечения и 6 летательных аппаратов из состава смешанного авиационного корпуса Северного флота.

Специальное учение по видам обеспечения ВМФ продлится на Северном флоте ещё в течение нескольких дней.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12527999@egNews