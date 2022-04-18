На Северном флоте в День Победы пройдут военные парады

Более 1300 человек и 62 единицы боевой и исторической техники будут задействованы в военных парадах, посвящённых 77-й годовщине Великой Победы в городе-герое Мурманске и городе Североморске 9 мая.

В составе парадного расчёта в городе-герое Мурманске – 774 человека, 510 из них – представители Министерства обороны Российской Федерации. Помимо военнослужащих в военном параде примут участие представители других силовых структур и ведомств региона, Мурманские нахимовцы и участники Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Механизированная колонна на параде в городе-герое Мурманске будет представлена историческим танком Т-34, береговыми ракетными комплексами «Бал» и «Бастион», зенитными ракетными системами С-400 «Триумф», современными танками Т-80 БВМ, бронетранспортерами, реактивными системами залпового огня, арктической и другой военной техникой.

В Мурманском параде также примет участие сводный военный оркестр Мурманского территориального гарнизона.

Воздушный парад авиационной техники армии ВВС и ПВО Северного флота пройдёт по ранее установленному маршруту над мурманским мемориалом Защитникам советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны.

В Североморске в составе парадного расчёта пройдут 573 человека, из них – 451 человек от Министерства обороны Российской Федерации. В составе пеших колон также будут расчёты от Североморского кадетского корпуса и Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

В Североморском параде также примет участие сводный оркестр центра материально-технического обеспечения Северного флота.

Парады традиционно состоятся на главных площадях городов. Подготовка к ним участников парада и военной техники уже началась. Совместные тренировки участников парада на данном этапе подготовки проводятся в Мурманске и Североморске на территории воинских частей. Механизированная колонна проводит тренировки в посёлке Корзуново в Печенгском районе. 4 мая состоится первая тренировка на улицах городов. Генеральная репетиция спланирована на вечер 6 мая.

Как сообщает пресс-служба СФ, 9 мая - в день 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на боевых кораблях и судах обеспечения Северного флота будут подняты флаги расцвечивания. Вечером в Мурманске и Североморске состоится артиллерийский салют из 30 холостых залпов и фейерверк.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12417842@egNews