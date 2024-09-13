На Северном флоте в ходе СКШУ «Океан-2024» отработали действия дежурных сил по организации охраны и обороны аэродромов

В рамках стратегического командно-штабного учения «Океан – 2024» военнослужащие смешанного авиационного корпуса Северного флота отработали действия дежурных сил по организации охраны и обороны аэродрома Североморск-1.

В ходе данного учения отрабатывались такие элементы, как вылет вертолёта Ми-8мтв с оперативной огневой группой на борту для выполнения полёта по поиску и блокированию диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника в районе аэродрома и при отражении нападения ДРГ с применением малоразмерных беспилотных летательных аппаратов.

Элемент истребительно-авиационного прикрытия аэродрома из зоны дежурства в воздухе отработали экипажи самолётов Су-30см и Су-33.

В соответствии с планом подготовки Вооружённых Сил Российской Федерации соединения и объединения ВМФ приступили к участию в стратегическом командно-штабном учении (СКШУ) «Океан-2024», которое продлится до 16 сентября включительно. Учение проходит в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего Военно-морском флотом адмирала Александра Моисеева и станет одним из основных мероприятий оперативной и боевой подготовки Вооружённых Сил Российской Федерации в 2024 году.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12529106@egNews