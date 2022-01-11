На Северном флоте в мотострелковой бригаде состоялось занятие по вождению танков Т-80БВМ

На одном из полигонов в Мурманской области военнослужащие отдельной мотострелковой бригады Северного флота отработали вождение танков Т-80БВМ. В мероприятии было задействовано более 70 военнослужащих и более 10 единиц техники.

Танкисты на боевых машинах проходили специальную трассу, оборудованную 15 различными препятствиями: противотанковыми рвами, минно-взрывными заграждениями, косогорами и колейными мостами. Также военнослужащие в составе колонн на максимально допустимых скоростях отработали манёвры различной сложности.

Итоги занятия показали высокий уровень подготовки механиков-водителей. В последующем танкисты выполнят стрельбы из штатного вооружения танков Т-80БВМ по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим различные наземные цели: танки, безоткатное орудие на автомобиле и ручной противотанковый гранатомёт на дистанции от 700 до 2000 метров.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, танк Т-80БВМ оснащён газотурбинным двигателем, адаптированным для эксплуатации в суровых климатических условиях Крайнего Севера и Арктики. Он обладает высокими эксплуатационными и боевыми характеристиками, оснащён современным вооружением. Танковый батальон отдельной мотострелковой бригады Северного флота был полностью перевооружён на эти машины в 2019 году.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12402922@egNews