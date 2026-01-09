На Северном флоте в рамках Всероссийской акции «Ёлка желаний» юные северяне осмотрели военные самолёты

В рамках Всероссийской акции «Ёлка желаний» начальник управления кадров Северного флота контр-адмирал Геннадий Демков и начальник штаба материально-технического обеспечения контр-адмирал Владимир Горев исполнили пожелания ребят посмотреть военные самолёты.

Ранее в штабе Северного флота контр-адмиралы Геннадий Демков и Владимир Горев сняли с новогодней ёлки открытки с пожеланием детей увидеть военные самолёты.

На одном из аэродромов Северного флота исполнились детские мечты. Авиаторы Северного флота показали ребятишкам самолёты различных классов, рассказали об их устройстве, предназначении, экипаже и профессии лётчика.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, ребятишки смогли посмотреть противолодочные самолёты Ил-38 и Ту-142, а также палубный истребитель Су-33 и учебно-тренировочный самолёт Су-25УТГ. Они посидели в кабинах самолётов, а авиаторы познакомили их с приборами управления.

Дети задавали много вопросов и интересовались профессией военного летчика.

Фото: https://mil.ru/news/484a102d-6f0e-4dff-a4cc-a5658b8dc6ed