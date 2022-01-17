На Северном флоте в связи с ухудшением погодных условий введена повышенная штормовая готовность

В связи с ухудшением погоды в Мурманской области плановые мероприятия боевой подготовки Северного флота скорректированы в соответствии с погодными условиями.

В пунктах базирования сил флота приняты дополнительные меры безопасности, произведена герметизация кораблей, имущество закреплено по-штормовому, аварийно-спасательные силы и буксирные суда приведены в повышенную готовность. Проверены и готовы к действию средства борьбы за живучесть, спасательные силы и суда обеспечения.

Боевая подготовка личного состава береговых войск Северного флота на полигонах проводится в плановом порядке с учётом погодных условий.

Отменены технически сложные мероприятия, представляющие потенциальный риск: погрузка-разгрузка оружия, водолазные спуски и т.п.

Полёты морской авиации и передвижение автомобильных колон скорректированы с учётом фактических и прогнозируемых метеоусловий. Дежурные силы несут службу в штатном режиме.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, скорость ветра в Мурманской области достигает 25-27 м/с, сильная метель, плохая видимость, волнение в Баренцевом море составляет 5-6 баллов. На выходе из Кольского залива скорость ветра в порывах достигает 30 м/с. На севере Мурманской области за выходные выпала треть месячной нормы снега. Такая погода сохранится до вечера понедельника.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12403902@egNews