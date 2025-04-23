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Мурманская область. Арктика (16+)23.04.25 10:15

На Северном флоте ведётся капитальный ремонт здания спортивного комплекса «Олимпийский»

В здании спортивного комплекса «Олимпийский» филиала автономного учреждения Министерства обороны Российской Федерации «Центральный спортивный клуб Армии (СКА, г. Санкт-Петербург)», территориально расположенного в Североморске, начался капитальный ремонт.

Как отмечает начальник ЖКС №9 (г. Мурманска) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по ВМФ) Сергей Тихонович Ермаков, в состав работ по капитальному ремонту комплекса входят: кровельные работы, ремонт и отделка фасада, цоколя, отмостки, крыльца; внутренние отделочные работы; замена электрического оборудования; замена систем отопления, вентиляции, канализации, водоснабжения, наружной канализации, а также замена асфальтобетонного покрытия более 1000 м2.

Работы ведутся согласно утверждённому плану-графику, срывов в работе не допущено.

Срок исполнения контракта по капитальному ремонту здания спортивного комплекса «Олимпийский» - 1 ноября 2025 года.

Специалисты жилищно-коммунальной службы №9 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (по ВМФ) обеспечивают контроль за качественным выполнением строительно-монтажных работ, соблюдением сроков, объёмов, соответствием проектной документации и нормативным требованиям.

Здание спортивного комплекса «Олимпийский» построено в 1965 году, двухэтажное, высотой 10 метров и общей площадью более 1400 кв. метров. На базе спортивного центра проводятся тренировки с воспитанниками спортивной школы (олимпийского резерва, комплексная) ЦСКА, г. Североморск, а также с членами семей военнослужащих. Представители Северного флота неоднократно становились чемпионами и призёрами Олимпийских игр, мира и Европы.

 

 

Фото предоставлено отделением (планирования и документационного обеспечения) ЖКС №9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ).

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