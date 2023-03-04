На Северном флоте ведут подготовку к третьему сезону комплексной экспедиции «Помни войну»

В штабе Северного флота прошло служебное совещание под руководством командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева, на котором были рассмотрены и утверждены предложения по проведению в текущем году третьего сезона комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества (РГО) под наименованием «Помни войну».

Гидрографическая служба Северного флота выступила с предложением организовать и провести в текущем году третий сезон экспедиции под эгидой РГО совместно с ООО «Фертоинг», «Разведывательно-водолазной командой» Константина Богданова, ведущими историками станы по тематике Великой Отечественной войны, другими заинтересованными научными учреждениями и организациями.

Пространственный охват экспедиции – это Баренцево море и отдельные районы Карского и Белого морей. Третий сезон экспедиции планируется провести в 13 этапов в течение текущего года, с подведением итогов в ноябре. По отдельным этапам работы уже ведутся.

Как отметил научный руководитель комплексной экспедиции «Помни войну» начальник отдела гидрографической службы Северного флота капитан 1 ранга Алексей Корнис, «основные задачи экспедиции - выполнение исследований в рамках военно-исторической работы, увековечивание памяти моряков - защитников Отечества, освоение новой техники и современных методов работы, отработка взаимодействия с мореведческими организациями по вопросам совместного изучения театра и новых методов использования технических средств выполнение гидрографических и топогеодезических работ, уточнение навигационных морских карт, руководств и пособий для плавания».

В ходе комплексной экспедиции планируется провести дообследование нескольких кораблей и судов Северного флота, союзников и гитлеровской Германии, погибших или потопленных в годы Великой Отечественной войны в Баренцевом море. Предполагается провести поиск советской подводной лодки М-122, останков советского научно-исследовательского судна «Персей», мотоботов, осуществлявших доставку грузов для Северного оборонительного района в годы Великой отечественной войны, британского торпедоносца «Хемпден», самолётов «Бостон» и «Харрикейн», транспорта «Кентуки» из состава союзных конвоев.

Первые два сезона комплексной экспедиции «Помни войну» были проведены в 2021 – 2022 годах. 1-й сезон был приурочен к 80-летию начала Великой Отечественной войны, 2-й – к 80-детней годовщине трагедии конвоя PQ-17. Экспедиция охватила акватории Баренцева, Карского и Белого морей. К проведению поиска привлекались 20 кораблей, судов и катеров Северного флота, общее число задействованного личного состава и гражданского персонала превысило 500 человек.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, за два года обнаружено 37 кораблей, судов, катеров, два самолёта, три данных мины, со дна моря поднят уникальный танк M3 Lee. Подтверждено (уточнено) месторасположение 34 других кораблей и судов.

Экспедиция получила признание не только в военной среде, но и в географическом сообществе: по её результатам Северный флот стал победителем Национальной премии «Хрустальный компас» в номинации «Путешествия и экспедиции». Награждение представителей флота состоялось 9 декабря 2022 года в Москве.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12456657@egNews