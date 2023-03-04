Братья меньшие и человек – гармония жизни: кафе для собак; чаепитие среди пауков и рептилий; коту с татуировками, спасённому из тюрьмы, ищут хозяинаХочу гармонии, или Марина Табейкина – о том, как её достичь
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)04.03.23 23:30

На Северном флоте ведут подготовку к третьему сезону комплексной экспедиции «Помни войну»

В штабе Северного флота прошло служебное совещание под руководством командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева, на котором были рассмотрены и утверждены предложения по проведению в текущем году третьего сезона комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества (РГО) под наименованием «Помни войну».

Гидрографическая служба Северного флота выступила с предложением организовать и провести в текущем году третий сезон экспедиции под эгидой РГО совместно с ООО «Фертоинг», «Разведывательно-водолазной командой» Константина Богданова, ведущими историками станы по тематике Великой Отечественной войны, другими заинтересованными научными учреждениями и организациями.

Пространственный охват экспедиции – это Баренцево море и отдельные районы Карского и Белого морей. Третий сезон экспедиции планируется провести в 13 этапов в течение текущего года, с подведением итогов в ноябре. По отдельным этапам работы уже ведутся.

Как отметил научный руководитель комплексной экспедиции «Помни войну» начальник отдела гидрографической службы Северного флота капитан 1 ранга Алексей Корнис, «основные задачи экспедиции - выполнение исследований в рамках военно-исторической работы, увековечивание памяти моряков  - защитников Отечества, освоение новой техники и современных методов работы, отработка взаимодействия с мореведческими организациями по вопросам  совместного изучения  театра и новых методов использования технических средств выполнение гидрографических и топогеодезических работ, уточнение навигационных морских карт, руководств и пособий для плавания».

В ходе комплексной экспедиции планируется провести дообследование нескольких кораблей и судов Северного флота, союзников и гитлеровской Германии, погибших или потопленных в годы Великой Отечественной войны в Баренцевом море. Предполагается провести поиск советской подводной лодки М-122, останков советского научно-исследовательского судна «Персей», мотоботов, осуществлявших доставку грузов для Северного оборонительного района в годы Великой отечественной войны, британского торпедоносца «Хемпден», самолётов «Бостон» и «Харрикейн», транспорта «Кентуки» из состава союзных конвоев.

Первые два сезона комплексной экспедиции «Помни войну» были проведены в 2021 – 2022 годах.  1-й сезон был приурочен к 80-летию начала Великой Отечественной войны, 2-й – к 80-детней годовщине трагедии конвоя PQ-17. Экспедиция охватила акватории Баренцева, Карского и Белого морей. К проведению поиска привлекались 20 кораблей, судов и катеров Северного флота, общее число задействованного личного состава и гражданского персонала превысило 500 человек.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, за два года обнаружено 37 кораблей, судов, катеров, два самолёта, три данных мины, со дна моря поднят уникальный танк M3 Lee. Подтверждено (уточнено) месторасположение 34 других кораблей и судов.

Экспедиция получила признание не только в военной среде, но и в географическом сообществе: по её результатам Северный флот стал победителем Национальной премии «Хрустальный компас» в номинации «Путешествия и экспедиции». Награждение представителей флота состоялось 9 декабря 2022 года в Москве.

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12456657@egNews

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Зарплаты массового персонала будут расти: исследование YouDo Бизнес и hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Евйгений
02.03.23 18:54
Что за Рыбнадзор? О компании какой лицензии идет речь? На форель нет требования о путевке. Это не семга. Граждане имеют право ловить свободно и бесплатно. Бред полный.
Комментарий к новости:Счастье рыбакам - заботы Рыбнадзора: из садков на Имандре ушли тонны форели!
Полина
26.02.23 22:17
Я была там 23 февраля 2023 года. Там очень интересно. Крутой экскурсовод-Олег он смешной,умный и справедливый. В физических опытах даже я поучаствовала. Это было так прикольно!!! Крутые инопришеленцы
Комментарий к новости:Интерактивная развлекательная шоу-выставка «инопланетян» приехала в Мурманск!
Вадим
23.02.23 11:27
АтомЭнергоСбыт обнаглел. Начисляют электроэнергию не на все комнаты в коммунальной квартире, хотя во всех комнатах живут. На обращение, обещают создать комиссию, или сделать перерасчёт на количество с
Комментарий к новости:Прокуратура нашла нарушения закона в действиях гарантирующего поставщика АО «АтомЭнергоСбыт»
-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире05:20«Идеальная жена». Художественный фильм, серия 3-4 (16+)07:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)07:30«Убийства в...». Художественный сериал, сезон 3 серия 1 (16+)
-PRO Деньги (16+)Считалочка: доходы малоимущих россиян росли в шесть раз быстрее, чем у богатых-PRO Валюту (16+)Курс евро снижается на 14 копеек, доллар потерял одну копейку-PRO Энергетику (18+)Специалисты АО «АтомЭнергоСбыт» напоминают об ответственности за демонтаж «умных» счётчиков-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 4 и 6 марта-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Парламентарии «сверили часы»: действующие ограничения на охоту на водоплавающую дичь в 15-километровой зоне от береговой линии морей Северного Ледовитого океана собираются снять
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика