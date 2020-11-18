На Северном флоте во время практических занятий обезвредили условных террористов и потушили «пожар» на складе боеприпасов

Вчера в Мурманской области на территории отдельного морского инженерного полка Северного флота прошли практические занятия для участников двухдневного учебно-методического сбора с руководящим составом объединений и соединений Северного флота, военных гарнизонов и военных комиссариатов, ответственным за планирование мероприятий гражданской и территориальной обороны.

В ходе занятий офицерам была продемонстрирована тактика действий военнослужащих подразделений антитеррора и спецподразделений.

Основной упор при решении учебных задач был сделан на отработку взаимодействия между руководством «спецоперации» и военнослужащими, осуществляющими оцепление условно захваченного объекта, разведку местности и мониторинг обстановки, а также спецподразделением, выполнившим штурм здания, где укрылись условные террористы.

Были отработаны вопросы эвакуации раненых и оказания медицинской помощи пострадавшим. Применение холостых боеприпасов и средств имитации взрывов проведено с учётом соблюдения требований безопасности.

По замыслу практического занятия, условные террористы подожгли склад с боеприпасами. К ликвидации пожара был привлечен штатный пожарный расчёт воинской части. Ему на помощь направлена специальная пожарная техника с повышенным уровнем защиты от взрывов и огня.

Совместными действиями пожарных условная чрезвычайная ситуация была ликвидирована и в дело вступила группа разминирования. Сапёры выполнили обследование объекта и поиск неразорвавшихся мин и других боеприпасов для последующей утилизации.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, показные занятия были проведены для выработки у участников учебно-методического сбора единого понимания методов работы по организации и ведению подготовительных действий по противодействию терроризму, совершенствованию гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые могут произойти в зоне ответственности Северного флота.

Все мероприятия с участием военнослужащих прошли с учётом сложной эпидемической обстановки с соблюдением требований масочного режима.