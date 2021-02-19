На Северном флоте впервые проходит региональный тур конкурса профессионального мастерства «Лучший дознаватель ВС РФ»

На Северном флоте проходит региональный тур конкурса профессионального мастерства «Лучший дознаватель ВС РФ». В нём принимают участие дознаватели военных комендатур регионального управления военной полиции по Северному флоту. Они уже прошли три этапа конкурса под названиями «Интеллектуал», «Триатлон» и «Тропа дознавателя».

В ходе первого этапа военнослужащие выполнили индивидуальные теоретические задания и проверили свои знания в области военного права.

В «Триатлоне» дознаватели решали теоретические вопросы боевой, профессионально-должностной, командирской и правовой подготовки, а также отработали практические задачи на импровизированном криминалистическом полигоне.

Третий этап — «Тропа дознавателя» — прошёл на учебно-материальной базе отдельного морского инженерного полка Северного флота. Военные полицейские преодолевали препятствия на инженерной полосе, проводили осмотр места происшествия, мероприятия по оказанию первой медицинской помощи и эвакуации условно раненного, а также выполнили стрельбы из пистолетов и автоматов на полигоне.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, конкурс на лучшего военного дознавателя проводится на Северном флоте впервые. Победители флотского тура примут участие во всеармейском. Основная цель данного конкурса — поощрение наиболее подготовленных специалистов военной полиции, осуществляющих функции дознавателей в Вооружённых Силах Российской Федерации.