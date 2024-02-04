На Северном флоте впервые пройдёт чемпионат ВМФ по военно-спортивному многоборью

С 6 по 9 февраля на Северном флоте впервые пройдёт чемпионат Военно-морского флота по военно-спортивному многоборью «Зимнее офицерское троеборье».

В соревнованиях примут участие лучшие многоборцы Военно-морского флота, представляющие Северный, Балтийский, Тихоокеанский и, Черноморский флоты, Каспийскую флотилию, Объединённый учебный центр ВМФ, Центр боевого применения и переучивания лётного состава морской авиации ВМФ, Военно-учебный научный центр ВМФ «Военно-морская академия», Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени С.О. Макарова, Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова.

Всего в чемпионате примут участие 70 спортсменов. Спортсмены поборются в возрастных группах до 30 лет, 30-40 лет, 40+. Впервые примут участие военнослужащие женщины.

В программу соревнований войдут стрельба из штатного или табельного оружия в упражнениях ПМ-1, ПМ-2, ПМ-3. Данные соревнования состоятся 7 февраля.

8 февраля участники чемпионата будут состязаться в плавании вольным стилем на дистанциях 100, 200 и 300 метров.

9 февраля пройдёт лыжная гонка на дистанциях 5000 и 10000 метров.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, по результатам чемпионата по военно-спортивному многоборью лучшие многоборцы представят Военно-морской флот на чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации, который пройдёт с 12 по 16 марта 2024 года в городе Мирный.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12498819@egNews