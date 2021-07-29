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Мурманская область. Арктика (16+)29.07.21 12:30

На Северном флоте вручена самая большая жилищная субсидия в 2021 году

В канун Дня ВМФ России командующий Северным флотом вручил решения о предоставлении жилищных субсидий двум многодетным военнослужащим. Общая сумма, которая будет предоставлена военным морякам для приобретения жилья, превышает 37 миллионов рублей.

Такой большой размер выплаты объясняется большим количеством членов семьи. У каждого из военнослужащих в семье по пятеро детей. Календарная выслуга превышает 25 лет, что делает максимальным поправочный коэффициент, на который увеличивается средняя стоимость квадратного метра жилья по России, установленная Министерством строительства РФ.

Жилищная субсидия сегодня является приоритетной формой жилищного обеспечения военнослужащих Северного флота, которые не являются участниками накопительно-ипотечной системы.

Как сообщает пресс-служба СФ, Вопросами жилищного обеспечения на Северном флоте занимается филиал «Северный» федерального государственного автономного учреждения «Росжилкомплекс», пришедший на смену Региональному управлению жилищного обеспечения по Северному флоту с начала этого года.

 

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