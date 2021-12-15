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Мурманская область. Арктика (16+)15.12.21 08:45

На Северном флоте запущена первая в регионе газовая котельная

14 декабря в военном городке №1 Мурманского гарнизона Северного флота состоялось торжественное открытие первой в Кольском Заполярье котельной, работающей на природном газе. Церемонию возглавил заместитель командующего Северным флотом по материально-техническому обеспечению контр-адмирал Дмитрий Украинец. Красную ленточку он перерезал вместе с начальником филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по Северному флоту Владимиром Белевцевым.

Как телередакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в пятницу в хранилище котельной был завезён и заправлен сжиженный газ, выполнена наладка оборудования и проведены пробные пуски. Сегодня котельная вышла на рабочую мощность по обогреву всех потребителей.

Газовая котельная построена на замену мазутной, которая эксплуатируется уже более 80 лет. Благодаря энергоэффективным технологиям, новая котельная значительно сократит теплопотери, уменьшит расходы на топливо. В качестве резервного топлива в ней также можно использовать мазут.

Как отметил контр-адмирал Дмитрий Украинец, новая котельная позволит снизить затраты на обогрев на 20 процентов. Кроме этого, введение в эксплуатацию новой газовой котельной позволит значительно улучшить качество окружающей среды.

Котельная была построена и передана Северному флоту в 2021 году в соответствии с программой по переводу котельных на сжиженный природный газ.

Газовая котельная построена из современных материалов. Объект полностью автоматизирован и может функционировать без непосредственного участия персонала.

Для обслуживания котельной филиалом ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по Северному флоту создана газовая служба. Её сотрудники прошли профессиональное обучение, позволяющее производить все необходимые работы на новом объекте.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, вторая подобная котельная была также запущена и в одной из частей центрального подчинения ВМФ России, дислоцированной в Мурманской области.

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12398825@egNews

 

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