На Северном флоте завершается отборочный этап конкурса «Морской десант» АрМИ-2021

В отборочном этапе конкурса профессионального мастерства «Морской десант» Армейских международных игр-2021 на Северном флоте приняли участие более 100 военнослужащих отдельной бригады морской пехоты.

В рамках конкурса механики-водители бронетранспортеров БТР-82А соревновались в преодолении различных препятствий — колейного моста, рва, проходов в минно-взрывном заграждении и других сложных участков местности.

В настоящее время на полигонах отдельной бригады морской пехоты военнослужащие выполняют нормативы по преодолению полосы препятствий, а также комплекс стрельб из стрелкового оружия, ручных гранатометов и вооружения БТР-82А.

Как сообщает пресс-служба СФ, в состязаниях «Морской десант» морским пехотинцам предстоит проявить себя в скоростном вождении бронетранспортеров по специальной трассе с преодолением различных препятствий, преодолении полосы препятствий и «тропы разведчика», показать лучшие результаты в стрельбе по мишеням, имитирующим различные цели.

Итоги отборочного этапа конкурса профессионального мастерства «Морской десант» АрМИ-2021 на Северном флоте будут подведены в конце месяца.