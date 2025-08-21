На Северном флоте завершается подготовка к отопительному периоду 2025-2026 годов

Подготовка объектов военной и социальной инфраструктуры Министерства обороны России к предстоящему отопительному периоду 2025-2026 годов, находящихся в эксплуатации жилищно-коммунальной службы №9 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ), идёт полным ходом.

В настоящее время подготовлено более 80% объектов казарменно-жилищного фонда, 98% - объектов теплового и водоканализационного хозяйств, инженерных сетей.

Как сообщает начальник ЖКС Сергей Тихонович Ермаков, специалистами службы проведены профилактические осмотры инженерных систем и оборудования котельных, центральных тепловых пунктов, инженерных сетей тепло-, газо-, водо- и электроснабжения, завершены гидравлические испытания на прочность и плотность оборудования и тепловых сетей. Выполняются работы по замене участков инженерных сетей и запорно-регулирующей арматуры, котлоагрегатов и насосного оборудования.

Работы продолжаются в установленном порядке согласно плану-графику и будут закончены до начала отопительного сезона.

В рамках проведения текущего ремонта собственными силами в 2025 году запланированы ремонтные работы на 16 объектах теплового хозяйства. Завершены работы на 10 объектах (62% от плана).

Всего к началу отопительного периода необходимо подготовить более 100 котельных и 15 тепловых пунктов, а также более 1600 объектов, зданий и сооружений, находящихся в зоне ответственности жилищно-коммунальной службы №9 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ).

Фото предоставлено жилищно-коммунальной службой №9 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ).