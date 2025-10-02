На Северном флоте завершается сбор с офицерами-выпускниками военных вузов 2025 года

В Мурманской области на базе отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота завершается учебно-методический сбор с выпускниками военных вузов, прибывшими служить в части и соединения Северного флота в 2025 году.

К сбору привлекались молодые офицеры различных специальностей – ракетчики, артиллеристы, командиры взводов, офицеры служб по защите государственной тайны, военные медики, офицеры связи, заместители командиров подразделений по военно-политической работе.

Для молодых офицеров была подготовлена специальная программа, в которую входили как лекционные, так и практические инструкторско-методические занятия по всем предметам боевой подготовки. Также была предусмотрена проверка уровня профессиональных знаний и навыков офицеров, приобретенных в военно-учебных заведениях. Практические занятия были организованы с учётом опыта, полученного в ходе проведения специальной военной операции, а в качестве инструкторов задействованы офицеры – участники спецоперации.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, на полигоне морской пехоты флота выпускники военных вузов в ходе практических занятий отработали курс общевойсковой и тактической подготовки, а также прошли ряд контрольных проверок по своим специальностям.

Это ежегодное мероприятие направлено на обеспечение скорейшей адаптации выпускников военных вузов к службе в войсках, формирование единых подходов к организации повседневной деятельности.

По итогам сбора каждому молодому офицеру будет поставлена объективная оценка, а командирам частей выданы рекомендации по скорейшей и качественной постановке в строй молодых офицеров.

Фото: https://mil.ru/news/a45a9145-6f6e-401e-8083-0de508744dfc