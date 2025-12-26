ЗАЙМЫ С ПРОСРОЧКАМИ: ОФОРМЛЕНИЕ НА РЕСУРСЕ ВЫБЕРУ.РУКошелёк: в магазинах Мурманской области в лидерах по росту цен оказались картофель, морковь и репчатый лук
На Северном флоте завершён капитальный ремонт объектов коммунального назначения

В жилищно-коммунальной службе №9 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ завершён капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства – котельной и магистрального водовода, расположенных в Мончегорске.

Котельная состоит из трёх корпусов, общая площадь которых более 1000 м2, снабжает теплом свыше 20 зданий и сооружений береговой инфраструктуры Минобороны России.

При выполнении капитального ремонта котельной были произведены работы по замене 6 водогрейных котлов, участка тепловой сети порядка 190 метров, сети горячего водоснабжения не менее 70 метров, а также общестроительные, электромонтажные работы и замена кровельного покрытия площадью более 600 м².

Магистральный водовод снабжает питьевой водой более 20 объектов Министерства обороны. Водоснабжение осуществляется и на теплогенерирующие объекты, обеспечение теплоснабжения зданий в 2 военных городках.

При производстве работ на магистральном водоводе выполнены работы по укладке трубопровода холодной воды протяженностью более 2000 метров, монтажу запорной арматуры, врезке водовода в существующую сеть, а также гидравлические испытания и промывка водовода.

Обновленная система теплоснабжения более эффективная и экономичная. Новые котлы имеют высокую степень эффективности, что означает меньший расход топлива для обеспечения необходимого уровня тепла. Современные котлы обладают лучшей системой очистки выхлопных газов, что снижает выбросы вредных веществ в атмосферу и способствует сохранению окружающей среды.

 

 

Фото предоставлено жилищно-коммунальной службой №9 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ.

