Мурманская область. Арктика (16+)02.09.22 14:30
На Северном флоте завершён навигационный завоз топлива
По состоянию на 31 августа филиалом ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ОСК Северного флота) завершён плановый завоз твёрдого котельного топлива в отдаленные и труднодоступные объекты Северного флота в Арктике.
В общей сложности в рамках навигационного завоза на отдаленные объекты флота на островах и континентальном побережье Северного Ледовитого океана доставлено более 1490 тонн топлива.
На всех теплогенерирующих объектах, входящих в зону ответственности Северного флота, создан запас топлива, превышающий нормативный.
Такие запасы позволят обеспечить бесперебойную работу угольных котельных в течение всего отопительного периода, сообщает пресс-служба Северного флота.
Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12436551@egNews
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