На Северном флоте завершён навигационный завоз топлива

По состоянию на 31 августа филиалом ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ОСК Северного флота) завершён плановый завоз твёрдого котельного топлива в отдаленные и труднодоступные объекты Северного флота в Арктике.

В общей сложности в рамках навигационного завоза на отдаленные объекты флота на островах и континентальном побережье Северного Ледовитого океана доставлено более 1490 тонн топлива.

На всех теплогенерирующих объектах, входящих в зону ответственности Северного флота, создан запас топлива, превышающий нормативный.

Такие запасы позволят обеспечить бесперебойную работу угольных котельных в течение всего отопительного периода, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12436551@egNews