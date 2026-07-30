На Северном флоте завершён навигационный завоз топлива в районы Крайнего Севера

Обеспечение бесперебойного теплоснабжения военных гарнизонов, расположенных в труднодоступных северных районах, является задачей первостепенной важности.

В рамках навигационного завоза 2026 года жилищно-коммунальной службой служба №9 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ) обеспечена полная поставка твёрдого котельного топлива (уголь марки ДПК) в объёме 520 тонн на отдаленные объекты Северного флота, расположенные в труднодоступных районах Кольского полуострова.

Логистическая схема поставок угля предусматривает комбинированное использование железнодорожного, речного и морского транспорта, включая акваторию Северного морского пути. Такой подход обусловлен географическими особенностями дислокации удаленных гарнизонов.

Навигационные теплогенерирующие объекты обеспечены котельным топливом для прохождения отопительного периода 2026-2027 годов в полном объеме.

Для гарнизонов, удалённых на сотни километров от крупных транспортных узлов, уголь, доставляемый в короткий период северной навигации, остаётся основным и зачастую единственным источником топлива для котельных.

Своевременный завоз топлива гарантирует бесперебойное функционирование объектов теплоснабжения в военных городках Северного флота в течение предстоящего отопительного сезона.

Фото предоставлено ЖСК № 9 (г. Мурманск) филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России (по ВМФ).