На Северном флоте завершён турнир по хоккею с шайбой, посвящённый Дню защитника Отечества

На ледовой арене Северного флота в городе Североморске под руководством командующего флотом адмирала Александра Моисеева состоялось торжественное закрытие блиц-турнира по хоккею с шайбой, посвящённого Дню защитника Отечества.

В соревновании приняли участие 8 команд Северной военной хоккейной лиги. В составе команд высшие и старшие офицеры, прапорщики и мичманы старше 35 лет.

На закрытии турнира по хоккею с шайбой, командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев поздравил всех участников со спортивными достижениями, пожелал дальнейших спортивных побед, а также отметил что на Северном флоте хоккей - это больше чем спорт, в хоккей играют не только военнослужащие но и члены их семей, жены и дети.

Чемпионом турнира стала команда Кольской флотилии разнородных сил «Альбатрос», второе место у «Грозы» армии ВВС и ПВО, а третью позицию заняла команда штаба и управления Северного флота «К-21».

Как сообщает пресс-служба СФ, во время церемонии закрытия блиц-турнира были вручены особые призы и дипломы. Приз «Лучший защитник» был вручён Юрию Собачкину. Лучшим вратарем турнира признан Михаил Пужанский, нападающим Денис Ольков, а лучшим игроком турнира стал Артур Мамедов.