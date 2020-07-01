На Северном флоте завершено голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации

Сегодня на Северном флоте завершено голосование по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации. В голосовании приняли участие все военнослужащие, их члены семей и гражданский персонал.

Голосование проходило на территории шести субъектов Российской Федерации – Мурманской, Архангельской, Вологодской и Ленинградской областей, Республик Коми и Саха (Якутия), в общей сложности - более чем на 60 избирательных участках.

Первыми досрочно проголосовали военнослужащие дальних постов наблюдения и связи и маячники Северного флота, несущие службу на побережье Кольского полуострова, островах Баренцева и Белого морей.

В море проголосовали экипаж гидрографического исследовательского судна «Визир» и военные моряки большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков».

Голосование также было организовано на всех арктических архипелагах и побережье Северного Ледовитого океана, где несут службу военнослужащие Северного флота – от Земли Франца-Иосифа до Новосибирских островов.

В общей сложности военнослужащие, их члены семей и гражданский персонал Северного флота смогли исполнить свой конституционный долг более чем на 60 избирательных участках.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, голосование на избирательных участках проводилось с соблюдением всех профилактических мер по недопущению распространения инфекционных заболеваний, после прохождения бесконтактной термометрии и осмотра медицинским специалистом. Данные меры позволили избежать скопления личного состава на избирательных участках.