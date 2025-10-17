На Северном флоте завершены общие осенние осмотры объектов военной инфраструктуры

В целях проверки готовности материально-технической базы воинских частей (организаций) Министерства обороны Российской Федерации к работе в зимних условиях 2025-2026 годов, определения объемов работ по текущему и капитальному ремонтам на 2026 год военными коммунальщиками жилищно-коммунальной службы №9 (г. Мурманск) и жилищно-коммунальной службы №10 (г. Северодвинск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ) проведены общие осенние осмотры объектов казарменно-жилищного фонда и инженерных систем, находящихся на эксплуатационном обслуживании.

Как сообщает начальник ЖКС №9 (г. Мурманска) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по ВМФ) Сергей Ермаков, всего специалистами осмотрено более 2000 объектов казарменно-жилищного фонда, 270 объектов коммунального хозяйства и 750 км инженерных сетей в 203 военных городках, расположенных на территории Мурманской, Архангельской, Вологодской областях и Республике Коми.

«Особое внимание в ходе ежегодных осенних осмотров, проводимых совместно с командованием воинских частей, уделяется проверке работоспособности котельного оборудования, целостности трубопроводов отопления и водоснабжения, а также состоянию электрических сетей, - отметил Сергей Тихонович. - Фиксация выявленных дефектов производится в актах установленной формы с обязательным приложением фотоматериалов, что обеспечивает прозрачность и объективность процесса. Данные материалы служат основой для формирования дефектных ведомостей и последующего планирования ремонтных работ».

Фото предоставлено жилищно-коммунальной службой №9 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ).