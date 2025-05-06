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Мурманская область. Арктика (16+)06.05.25 09:30

На Северном флоте завершены весенние осмотры объектов казарменно-жилищного фонда

На производственных участках жилищно-коммунальной службы №9 (г. Мурманск) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ) совместно с представителями воинских частей и организаций Министерства обороны Российской Федерации проведены плановые весенние осмотры объектов казарменно-жилищного фонда, теплового, водно-канализационного хозяйств.

Всего работниками службы осмотрено более 1700 объектов в 120 военных городках. Из них порядка 1500 объектов казарменно-жилищного фонда и более 200 ед. коммунальных систем.

По результатам весенних осмотров составлены акты общего осмотра каждого объекта. В них отражены результаты осмотра, предлагаются меры по устранению выявленных недостатков.

Как отмечает специалист отделения (планирования и документационного обеспечения) ЖКС №9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ), весенние осмотры проводятся в целях проверки технического состояния зданий, коммунальных сооружений, элементов благоустройства, устранения возникших в зимний период эксплуатации неисправностей, своевременной и качественной подготовки материально-технической базы военных городков Вооруженных сил Российской Федерации на Северном флоте к работе в зимних условиях 2025-2026 годов, обеспечения пожарной безопасности и подготовки к пожароопасному периоду.

Также в ходе весенних осмотров определяются объёмы работ капитального и текущего ремонта, а также уточняются объёмы работ, планируемых к выполнению в летний период 2025 года.

 

 

Фото предоставлено отделением (планирования и документационного обеспечения) ЖКС №9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ).

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