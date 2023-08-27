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Мурманская область. Арктика (16+)27.08.23 17:00

На Северном флоте завершилась работа социально-психологического изучения молодого пополнения весеннего призыва граждан на военную службу

Существенную роль в работе играли специалисты-психологи соединений, объединений и воинских частей, задачей которых является проведение социально-психологического изучения и психологического обследования военнослужащих из числа молодого пополнения.

Социально-психологическое изучение является первым этапом оценки соответствия военнослужащего профессионально-психологическим требованиям к прохождению военной службы по призыву. Для призывников успешное прохождение этапов профессионального психологического отбора может дать дополнительный шанс в дальнейшем попасть служить по контракту в воинские части флота.

Исходя из анализа оценок военно-профессиональной пригодности, полученных результатов социально-психологического изучения, медико-физиологических обследований среди прибывшего пополнения, был сделан вывод, что по уровню развития общих познавательных способностей, индивидуально-личностным характеристикам и медико-психологическим показателям большинство военнослужащих готовы в установленные сроки овладеть воинской специальностью, отмечает пресс-служба Северного флота.

 

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12477240@egNews

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