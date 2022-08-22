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Мурманская область. Арктика (16+)22.08.22 12:00

На Северном флоте завершилась региональная программа военно-технического форума «Армия-2022»

Выставки вооружения и военной техники были развёрнуты на трёх площадках в Мурманской области: в военном городке соединения противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил в Североморске, на территории музейного комплекса ВВС СФ в посёлке Сафоново и в военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» Северного флота возле посёлка Кильдинстрой под Мурманском.

Для тысяч жителей Кольского Заполярья были открыты боевые корабли Кольской флотилии разнородных сил: большой противолодочный корабль «Североморск», большой десантный корабль «Кондопога», малый противолодочный корабль «Юнга», морской тральщик «Владимир Гуманенко», а также экспозиции военно-морского музея Северного флота, современной и исторической техники, подготовленные для участия в агитационно-пропагандистской акции Минобороны России «Сила в правде» на борту большого десантного корабля «Иван Грен», который 22 августа отправится в поход по северным портам России: в Кандалакшу, Архангельск, на Новую Землю и Таймыр.

В рамках военно-технического форума работали музей ВВС Северного флота и Краснознамённая подводная лодка «К-21».

В воскресенье в парке «Патриот» Северного флота возле посёлка Кильдинстрой прошёл концерт Ансамбля песни и пляски Северного флота, состоялось награждение журналистов, победивших в конкурсе «Северный Медиа-Ас». Были развёрнуты выставки современного вооружения береговых и инженерных войск, ПВО и беспилотной авиации Северного флота, а также исторической бронетанковой и автомобильной техники. Для зрителей будет работала полевая кухня, палатки и ларьки «Военторга», были проведены спортивные игры и конкурсы, организовано катание на армейских квадроциклах и вездеходах, а также танковое шоу и выступление группы рукопашного боя арктической мотострелковой бригады.

Как сообщает пресс-служба СФ, на всех площадках форума работали пункты отбора граждан на военную службу по контракту, в которых все желающие могли получить консультации по вопросам прохождения военной службы в различных воинских частях Северного флота, о правах и льготах военнослужащих, а также по оформлению необходимых документов для поступления на военную службу по контракту.

 

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12434789@egNews

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