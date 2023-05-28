Какие мы всё-таки разные: в Германии печатают дом на 3D-принтере, а сёстры-боснийки строят деревню с домами-норами, как у хоббитовМарина Табейкина: обращение к психологу, или Почему мы начинаем искать выход, когда для этого уже есть очень веские причины
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)28.05.23 08:00

На Северном флоте завершились практические занятия со слушателями Военной академии Генштаба ВС РФ и Военной академии Республики Беларусь

За несколько дней слушатели военных академий двух дружественных государств изучили боевые возможности объединенного стратегического командования Северного флота, а также систему организации взаимодействия, управления и обеспечения соединений подводных лодок, надводных кораблей, авиации и противовоздушной обороны в соответствии с боевым предназначением.

Одним из самых запоминающихся мероприятий из программы практических занятий стал выход слушателей военных академий на боевых кораблях Северного флота в Баренцево море, где для них было продемонстрировано учение по развертыванию разнородных сил флота под названием «Кумжа – 2023».

26 мая, на завершающем этапе практических занятий слушатели военных академий посетили музей Военно-воздушных сил Северного флота в военном гарнизоне Сафоново.

Слушатели ознакомились с экспозициями, посвящёнными участию авиации флота в Великой Отечественной Войне и другим историческим периодам развития морской авиации Северного флота.

Помимо авиационной техники на площадке музея были представлены образцы новейших систем ПВО, стоящих на вооружении армии ВВС и ПВО Северного флота.

Отдельная экскурсия была проведена для слушателей академии из Республики Беларусь. Они с интересом ознакомились как с исторической частью музея, так и с выставкой новых образцов техники. Неподдельный интерес у них вызвало посещение дома-музея Юрия Алексеевича Гагарина.

Экскурсионное сопровождение выставок было организовано отделами боевой подготовки и военно-политической работы штаба армии ВВС и ПВО Северного флота, а также другими военнослужащими объединения и экскурсоводами музея.

С завершением программы практических занятий, слушатели военных академий убыли с Северного флота, сообщает пресс-служба СФ.

 

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12468604@egNews

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)5 востребованных профессий в будущем, на которые можно обучиться бесплатно сейчас
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
-

Последние комментарии

7
19.05.23 19:55
хороший сюжет, вот только вранье говорите, осужденным на швейном производстве платят в месяц 34 рубля, хватит только на жвачку, большая мотивация работать
Комментарий к новости:УФСИН России по Мурманской области открыл выставку продукции действующих центров трудовой адаптации осужденных
Тот самый секретарь
18.05.23 22:50
Внезапно, "честный репортер который не перевирает слова и делает всё в точности по записи разговора" всё-таки переврал слова. Информация по письменному запросу СМИ предоставляется в течение семи дней
Комментарий к новости:Остаётся только надеяться, что беды не произойдёт, или Пока начальник БАМУ Росприроднадзора Сергей Михайлов отдыхает, его «подменил робот»
Алина
13.05.23 12:22
Возможности и потенциал большие. Их бы еще под личный контроль Валентины Ивановны!
Комментарий к новости:Валентина Матвиенко отметила, что Мурманская область – регион с большими возможностями и потенциалом
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал мурманчанам, что нужно учесть работодателям, изучая указ о призыве на военные сборы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30«Путешествия в деталях». Документальный фильм (12+)15:00«Команда 33». Художественный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)Сколько можно заработать в дорожном строительстве в Мурманской области?-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 2 копейки, евро укрепилось на 4 копейки-PRO Энергетику (18+)В пяти домах Мурманска специалисты ООО «АтомЦифроСбыт» установят 800 «умных» счётчиков-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 27 и 29 мая-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)Юрист «SuperJob» объясняет особенности изменений в налогообложении для покинувших РФ работников
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика