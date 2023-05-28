На Северном флоте завершились практические занятия со слушателями Военной академии Генштаба ВС РФ и Военной академии Республики Беларусь

За несколько дней слушатели военных академий двух дружественных государств изучили боевые возможности объединенного стратегического командования Северного флота, а также систему организации взаимодействия, управления и обеспечения соединений подводных лодок, надводных кораблей, авиации и противовоздушной обороны в соответствии с боевым предназначением.

Одним из самых запоминающихся мероприятий из программы практических занятий стал выход слушателей военных академий на боевых кораблях Северного флота в Баренцево море, где для них было продемонстрировано учение по развертыванию разнородных сил флота под названием «Кумжа – 2023».

26 мая, на завершающем этапе практических занятий слушатели военных академий посетили музей Военно-воздушных сил Северного флота в военном гарнизоне Сафоново.

Слушатели ознакомились с экспозициями, посвящёнными участию авиации флота в Великой Отечественной Войне и другим историческим периодам развития морской авиации Северного флота.

Помимо авиационной техники на площадке музея были представлены образцы новейших систем ПВО, стоящих на вооружении армии ВВС и ПВО Северного флота.

Отдельная экскурсия была проведена для слушателей академии из Республики Беларусь. Они с интересом ознакомились как с исторической частью музея, так и с выставкой новых образцов техники. Неподдельный интерес у них вызвало посещение дома-музея Юрия Алексеевича Гагарина.

Экскурсионное сопровождение выставок было организовано отделами боевой подготовки и военно-политической работы штаба армии ВВС и ПВО Северного флота, а также другими военнослужащими объединения и экскурсоводами музея.

С завершением программы практических занятий, слушатели военных академий убыли с Северного флота, сообщает пресс-служба СФ.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12468604@egNews