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Мурманская область. Арктика (16+)19.05.24 08:00

На Северном флоте завершились пятидневные военные сборы со старшеклассниками

В главной базе Северного флота - Североморске - завершились пятидневные учебные военные сборы для учащихся 10-х классов общеобразовательных учреждений города. Они проходили в течение недели на учебно-материальной базе отдельного смешанного авиационного полка Северного флота.

В первый день сборов 106 североморских школьников приняли участие в общих построениях личного состава на подъём Государственного и Военно-морского флагов, а затем с ними было проведено занятие по устройству автоматического стрелкового оружия, в ходе которого ребята продемонстрировали свои навыки сборки-разборки автомата Калашникова.

Ребята прошли начальную военную подготовку, ознакомиться с уставной организацией военной службы и условиями жизни современных военнослужащих по призыву. С десятиклассниками провели занятия по строевой и медицинской подготовке, радиационной, химической биологической защите.

В ходе занятий по специальной подготовке лётчики Северного флота продемонстрировали юношам авиационное вооружение и рассказали о задачах, которые они способны выполнять в суровых арктических условиях. В завершение учебной программы сборов школьники выполнят стрелковые упражнения в электронном тире.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, по мнению командования воинских частей, на базе которых проходят военные сборы североморских десятиклассников, подобные мероприятия помогают в профессиональной ориентации будущих защитников Отечества, способствуют укреплению патриотических чувств и развитию лучших мужских качеств – силе, стойкости, надёжности, которые необходимы не только на военной службе, но и в обыкновенной гражданской жизни.

 

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12513489@egNews

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