На Северном флоте завершилось командно-штабное учение по управлению авиацией и войсками ПВО

Напомним, учение началось в понедельник 10 апреля и проходило под руководством командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева. В ходе учения органы военного управления Северного флота отрабатывали действия по управлению авиацией и войсками ПВО при разрешении кризисных ситуаций в Арктическом океанском районе.

В ходе практических действий, проводимых в рамках командно-штабного учения по управлению авиацией и войсками ПВО, был осуществлён 91 вылет 40 летательных аппаратов с 6 аэродромов. Были выполнены десятки учебно-боевых упражнений.

Особое внимание в ходе учения уделялось обеспечению безопасности морской экономической деятельности Российской Федерации и морских коммуникаций, таких как Северный морской путь. Были отработаны вопросы перебазирования ряда воздушных судов на оперативные аэродромы, в том числе, расположенные на арктических архипелагах Северного Ледовитого океана, элементы вывода из-под удара авиационной техники с аэродромов постоянного базирования, противолодочные действия, обеспечение воздушного десанта подразделений морской пехоты, проведения спасательных операций с применением поисково-спасательных вертолётов. Отрабатывалось взаимодействие с самолётами дальней авиации ВКС России и корабельными силами флота. Войска ПВО решали задачи по отражению массированного ракетно-авиационного удара.

Данное командно-штабное учение было плановым и является составной частью годичного цикла подготовки органов военного управления (штабов), сил и войск Северного флота.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, руководством учения положительно оценены готовность командования и штабов различных уровней в планировании применения и управления авиацией и войсками ПВО как при разрешении кризисных ситуаций, так и при ведении боевых действий.

В настоящее время все силы, задействованные в учении, возвращены в пункты постоянной дислокации, а летательные аппараты – на аэродромы постоянного базирования.

К участию в учении привлекалось до 1800 человек, около 85 единиц боевой и специальной техники, 40 летательных аппаратов, 14 кораблей и судов обеспечения.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12464092@egNews